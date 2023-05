10eLotto, festa in Calabria: a Santa Maria del Cedro vinti 30 mila euro

Calabria a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 4 maggio, come riporta Agipronews, a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, vinti 30mila euro grazie a una giocata di 4 euro con la modalità frequente, che ha portato a un "8 Oro". L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro, per un totale di 1,3 miliardi da inizio anno.

Lotto, a Vibo Valentia vinti 23.750 euro

La Calabria torna a sorridere con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro a Vibo Valentia con tre ambi e un terno sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, per un totale di 390 milioni da inizio anno.

© Riproduzione riservata