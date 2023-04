Sanità, Occhiuto: "Governo valuta proroga del Decreto Calabria"

"C'e' questo orientamento condiviso dal governo, si tratta di trovare uno strumento legislativo che entri in vigore gia' prima dell'8 maggio". Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto con riferimento alla proroga del "Decreto Calabria", la legislazione speciale per la sanita' calabrese che scade l'8 maggio. "Il governo - ha detto proseguito Occhiuto - ci sta lavorando. Ci sono tre ipotesi di proroga: una per sei mesi, una fino al 31 dicembre, un'altra per un anno.

La proroga e' importante perche' stiamo procedendo nella direzione di approvare i consuntivi delle aziende sanitarie e ospedaliere, l'approvazione dei consuntivi e' importante per dare normalita' alla gestione della sanita' e quindi le aziende devono essere governate nella pienezza delle funzioni fino all'approvazione dei bilanci".

