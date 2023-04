Proroga decreto Calabria: Contatti e mediazioni sull’asse Catanzaro-Roma

Sono ore di frenetici contatti quelle in corso tra Catanzaro e Roma. Obiettivo dei vertici della Regione è ottenere una nuova proroga del decreto Calabria, in materia di sanità, in programma il prossimo 8 maggio. Si lavora su un duplice canale: da un lato, quello politico, per raggiungere le convergenze necessarie nella compagine di governo del centrodestra, dall’altro, quello tecnico, per far sì che la misura possa trovare spazio in uno dei provvedimenti all’esame del governo.

Un appuntamento utile potrebbe essere il Consiglio dei ministri annunciato dalla premier Giorgia Meloni per il prossimo 1° maggio. Una data simbolica e scelta per approvare il nuovo decreto in materia di lavoro. Tuttavia, non ci sono ancora certezze sul fatto che la proroga della legge speciale per la Calabria possa arrivare proprio nel corso della riunione a Palazzo Chigi.

