Asili nido e idrogeno, tempi dilatati in Calabria

Tra i progetti legati al Pnrr e destinatari di una rimodulazione, così come annunciato ieri in Parlamento dal ministro Raffaele Fitto, rientrano la realizzazione degli asili nido e la sperimentazione dell’idrogeno nei mezzi di trasporto pubblico. Si tratta di due iniziative che riguardano da vicino la Calabria. Grazie al bando specifico inserito nel Pnrr, in questa regione dovrebbero arrivare 196,2 milioni di euro per gli asili nido, pari all’8,1 per cento dei 2,4 miliardi di euro stanziati. In termini assoluti, il territorio con i progetti ammessi in graduatoria che attraggono più risorse è la provincia di Cosenza (93 milioni), seguita da Catanzaro (41 milioni). Complessivamente, tra il Pollino e lo Stretto, è previsto il finanziamento di 164 progetti. Di questi, 52 sono entrati nelle graduatorie pubblicate lo scorso agosto come ammessi, 112 come riserva.

Il problema, confermato anche dal governo, riguarda la tempistica. La scadenza del 30 giugno per affidare tutti i lavori sarà impossibile da raggiungere perché diversi Comuni sono indietro con le procedure. Da qui la decisione assunta a Palazzo Chigi e comunicata da Fitto di mantenere gli obiettivi e i finanziamenti «attraverso un’interlocuzione con l’Ue e garantendo la loro realizzazione entro il 2026».

