Dal barcone al bancone: Sadia, Adama e Madi, una favola di successo in Calabria

Sei-sette anni fa sono arrivati in Calabria a bordo di barconi, oggi sono titolari di un’azienda specializzata nella produzione di pasta fresca e ostie artigianali. Dal dramma alla speranza. La loro attività è stata inaugurata a Piano Lago, frazione di Mangone, centro dei casali sud-cosentini, alla presenza di sindaci della zona e con il coronamento di un folto concorso di cittadini, che hanno inteso saldare volontà di integrazione e disponibilità all’inclusione. Tre giovani immigrati, poco più che ventenni, musulmani, hanno vinto la loro scommessa: Sadia Diaby e Adama Traore, senegalesi, e Madi Minougouy, ivoriano, i primi due sbarcati sulla costa ionico-cosentina di Corigliano, l’altro a Palermo, in entrambi i casi a conclusione di navigazioni patite dalla perdita di numerose vite umane. I loro destini si sono incrociati nella struttura di accoglienza per minori non accompagnati, “Casa Ismaele” di Rogliano, comune presilano a pochi chilometri da Cosenza, dove sono stati indirizzati dai programmi del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai).

