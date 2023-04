“Congelata” la legge sui parchi calabresi. Il testo non è ancora arrivato in Aula

La commissione Ambiente l’ha approvata lo scorso 5 aprile, recependo tutti gli emendamenti presentati, in una seduta durata meno di un’ora. Nel frattempo però si sono tenute ben due sedute del Consiglio regionale ma la proposta di legge recante “Norme in materia di Aree protette e sistema regionale della biodiversità” non è ancora stata inserita all’ordine del giorno per la discussione decisiva in Aula. Si tratta di una circostanza singolare che sta instillando più di un dubbio in alcuni operatori del settore naturalistico e per avere un termine di paragone basti pensare che un’altra legge, quella con cui è stato dato il via libera al rilascio di 200 autorizzazioni per Ncc a Ferrovie della Calabria, è passata all’esame della stessa Commissione nella seduta successiva, ovvero quella del 14 aprile, e nonostante le polemiche che ha suscitato è subito approdata in Aula ricevendo il disco verde nella seduta del 20 aprile. Né in quest’ultima, né in quella precedente dell’11 aprile, si è invece discusso della nuova legge sulle aree protette regionali che dovrebbe rinnovare una normativa che in Calabria risale a vent’anni fa.

