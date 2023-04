Pnrr, opere prioritarie a rilento. In Calabria pubblicati tre bandi

«Al Centro-Nord si rileva uno stato realizzativo più maturo» ma «Sud e Isole accelerano», anche se ancora appena il 24% dei costi previsti riguarda lavori in gara o aggiudicati. Sono alcuni aspetti che emergono dal rapporto dell’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle opere del Pnrr. Si tratta, in particolare, del rapporto intermedio sulle infrastrutture prioritarie della programmazione Pnrr-Pnc predisposto dal Servizio studi della Camera in collaborazione con Anac e Istituto di ricerca Cresme.

Nel Mezzogiorno, oltre al 24% del costo dei lavori in gara o aggiudicati, si registra il 16% dei lavori in corso o contrattualizzati ma non ancora iniziati mentre il restante 60% è in fase di progettazione. Tra i principali investimenti prioritari al Sud, per la Calabria figura il potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie regionali tra Cosenza e Catanzaro; in totale nel 2022 sono stati pubblicati tre bandi per un totale di 219 milioni di euro. Giova ricordare che la Calabria non rientra, in ambito Pnrr, nella realizzazione della nuova linea Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, in quanto il lotto interessato riguarda Battipaglia-Romagnino.

