Termovalorizzatore di Gioia Tauro: termina il conto alla rovescia

Il conto alla rovescia è agli goccioli: scadono alle 23.59 di oggi i termini per la presentazione alla Regione delle proposte per l’affidamento della “progettazione, costruzione e gestione dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro”. Sull’impianto si regge gran parte della programmazione regionale in materia di smaltimento dei rifiuti: ecco perché il passaggio è particolarmente atteso. «Il termovalorizzatore di Gioia Tauro – si legge nei documenti di gara – può contribuire in modo decisivo alla gestione sostenibile dei rifiuti secondari; a tal fine è necessario adeguare l’unità A esistente e in esercizio dal punto di vista tecnologico, strutturale, normativo e funzionale, anche alla luce della nuova decisione comunitaria sulle migliori tecnologie disponibili, nonché effettuare gli interventi necessari al completamento ovvero rifacimento dell’unità B, la cui realizzazione è stata interrotta, sempre sulla base del ricorso alle tecnologie disponibili sul mercato conformi alle migliori tecniche disponibili di settore».

