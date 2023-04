Studente indiano da tempo residente in Calabria cade dalle spallette sull'Arno: è ferito

Uno studente indiano di 22 anni è rimasto seriamente ferito, anche se non correrebbe pericolo di vita, questa notte a Pisa dopo essere precipitato da una delle spallette sull'Arno nel centro cittadino. Il giovane, da tempo residente in Calabria, soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, ha riportato traumi al viso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, lo studente, forse dopo aver bevuto alcolici, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di diversi metri e atterrando sulla banchina in cemento sottostante. Riportato sul piano stradale con l'ausilio dei vigili del fuoco che lo hanno imbracato su una barella il 22enne è stato trasferito in ospedale dove si trova tuttora ricoverato anche se le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

