Da Milano alla Sicilia con 5 ore di ritardo, un incubo per viaggiatori calabresi e messinesi

Un viaggio da incubo. E’ la disavventura vissuta da tanti viaggiatori calabresi, ma anche siciliani. Ben 5 ore di ritardo sul treno Intercity notte 1963 Milano-Siracusa partito ieri sera alle 20:10 dalla stazione centrale meneghina. Un guasto al mezzo ha costretto i numerosi viaggiatori (pronti a ritornare per le vacanze di Pasqua) a rimanere fermi nella notte a Roma Casilina per ben 5 ore. Un pesante disagio, soprattutto per chi ancora in questo momento sta viaggiando per arrivare alla propria destinazione.

Per mitigare i disagi, Trenitalia ha fornito assistenza a bordo e ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per tutti i passeggeri coinvolti.

© Riproduzione riservata