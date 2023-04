Cosenza, stordita e stuprata da un amico. La denuncia di una donna ai Pm

Vittima di uno stupro. Stordita, spaventata e sofferente: è apparsa così ai sanitari del servizio del 118 una donna che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza dopo aver sopportato degli abusi fisici e psicologici. La donna è stata soccorsa, nei giorni scorsi, nella zona di Lattarico e trasferita subito all’ospedale dell’Annunziata. Ai medici che l’hanno presa in carico ha detto di aver subito una violenza sessuale dall’uomo - pare si tratti di un imprenditore della zona di Corigliano Rossano - con cui era uscita per andare a cena. A suo dire, il compagno di cena le avrebbe fatto bere qualcosa che l’ha immediatamente stranita, facendola cadere in uno stato di torpore. Una condizione di cui l’uomo avrebbe approfittato saltandole addosso e possedendola nell’area isolata in cui poi è stata soccorsa.

Il sanitario ospedaliero che ha raccolto lo sfogo della paziente ha subito attivato i canoni del “Codice rosso”, procedura che prevede l’allertamento e il celere intervento delle forze dell’ordine e della magistratura. La procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, avvertita dell’accaduto, ha disposto mirati accertamenti affidando ai carabinieri della compagnia di Rende e della stazione di Lattarico rilievi e verifiche.

La vittima, che non presentava ferite da difesa sul corpo, è stata sottoposta a visita ginecologica. L’esame avrebbe confermato il pregresso rapporto sessuale tuttavia non caratterizzato da atti di violenza. La circostanza sarebbe spiegata dalla circostanza che la donna, al momento dell’aggressione fisica, era in stato confusionale e, quindi, non in grado di reagire. Le indagini sono in corso e non filtrano indiscrezioni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata