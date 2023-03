Crescono le adesioni alla “nuova” Arrical: sì da circa 250 comuni in Calabria

Sarebbero circa 250 - su un totale di 404 - i Comuni calabresi che finora hanno aderito ad Arrical. Almeno questo è il numero aggiornato all’esito di una ricognizione effettuata nelle scorse ore dagli uffici dell’Autorità che, ormai da un anno, è l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale dell’intera regione per i rifiuti e le risorse idriche. Gli enti che hanno già approvato nei rispettivi Consigli comunali le delibere di adesione potrebbero essere anche di più ma, probabilmente, non tutti hanno ancora trasmesso ad Arrical i provvedimenti adottati, altri discuteranno della questione a breve - oggi, per esempio, è all’odg del Consiglio comunale di Lamezia Terme - mentre resta comunque da vedere quale sarà il verdetto del Tar per quei Comuni, comunque non pochi, che hanno deciso di impugnare gli atti istitutivi di Arrical e il cronoprogramma stabilito per l’avvio della fase di subentro di Sorical nella gestione di tutti gli asset del servizio idrico.

