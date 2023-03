Il dolore del Papa: "Naufragio Cutro non doveva avvenire, non si ripeta"

Il Papa, nel discorso consegnato ai rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari, fa riferimento della tragedia di Cutro: «Quel naufragio non doveva avvenire, e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta». La risposta sono dunque i corridoi umanitari. «I corridoi gettano dei ponti che tanti bambini, donne, uomini, anziani, provenienti da situazioni molto precarie e da gravi pericoli, hanno infine percorso in sicurezza, legalità e dignità fino ai Paesi di accoglienza. Essi attraversano i confini e, ancor più, i muri di indifferenza su cui spesso si infrange la speranza di tantissime persone», scrive il Papa.

