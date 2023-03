Detonatori per bombe in una villa a Isola d'Elba: l'arrestato sospettato di legami con la 'ndrangheta

Recentemente, a Formello, Domenico Verbicaro, marito di Anna Stella, una consigliera comunale che siede nella maggioranza del piccolo comune a pochi chilometri da Roma, è stato arrestato. Il 4 marzo, i carabinieri si sono recati nella loro villa a Praticciolo e hanno trovato detonatori per bombe al tritolo e munizioni per fucili. Verbicaro ha cercato di nascondere le armi in giardino e non ha fornito spiegazioni sul loro possesso. Gli inquirenti sospettano che tutto possa essere legato ad un clan di 'ndrangheta.

Anna Stella è stata eletta nel consiglio comunale con la lista civica di centrodestra "Formello Rinasce", che sosteneva il sindaco Gian Filippo Santi, nel giugno del 2022. Tuttavia, Santi afferma di non aver preso alcuna misura nei confronti di Anna Stella e di non conoscere i fatti, e di voler attendere gli sviluppi del processo e delle indagini prima di prendere decisioni.

