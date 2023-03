Juventus Beer: la nuova birra che parla... calabrese. Due vibonesi nel progetto

Dalla brillante idea di due imprenditori originari della provincia di Vibo Valentia nasce l'idea di abbinare la birra ad un nome di una squadra di calcio. E che nome! Dall'idea di Francesco Serravite (di Soriano Calabro) e Marco Caparra (di Rombiolo) ecco Juventus Beer.

"Comunico con grande orgoglio e soddisfazione - afferma Serravite - il lancio di un nuovo progetto per cui abbiamo lavorato intensamente negli scorsi mesi. Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio. Per me e per il marchio El Original questo è un traguardo importante, frutti di un percorso iniziato 3 anni fa quando abbiamo depositato il marchio FinoAllaFine (hashtag che per il 90 % detiene Juventus tranne la classe 32 33 depositato da Francesco Serravite di Soriano Calabro e Marco Caparra di Rombiolo) presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia".

"Dopo un breve inizio di commercializzazione di una birra con il marchio FinoAllaFine ci fermiamo per via del Covid. Francesco Serravite uno dei titolari del brand svolge un ruolo molto importante nell azienda El original come Sales area manager e nel 2020 diviene responsabile sud Italia per bombeer birra di Cristian Vieri.

Intanto il presidente di El original Group, Driss El Faria, giovane imprenditore che ha lanciato sul mercato una serie di prodotti si interessa al brand avviando un discorso con Juventus. Francesco Serravite in questa nuova avventura ricoprirà il ruolo di sales manager.

