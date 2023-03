Ex stagisti e borsisti calabresi, c’è il sì per contratti a 6 mesi

Sblocco delle procedure e contratti di sei mesi - eventualmente prorogabili per altri sei - per esigenze connesse all'attuazione del Programma Gol. L'atteso incontro tra l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, i vertici del dipartimento e i rappresentanti sindacali un primo risultato (in attesa di una definitiva stabilizzazione) l'ha prodotto, donando nuove speranze agli ex lavoratori a tempo determinato e con contratto scaduto di Azienda Calabria Lavoro. Si tratta del bacino comprendente i cosiddetti ex stagisti/ex borsisti/ex supporto legge 28, che già nei giorni scorsi avevano lamentato i ritardi nel loro inserimento nel Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego. L’assessore Calabrese, nel suo intervento, ha chiarito il motivo del mancato avvio delle procedure per la selezione del personale a tempo determinato annunciando che «dopo vicissitudini complesse e ritardi amministrativi protratti per anni, con decreti, emendamenti generici, numerose istanze, è stato approvato l’avviso di selezione di 106 esperti da impiegare nello svolgimento delle attività progettuali e a breve sarà pubblicato il bando».

