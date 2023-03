Comunità energetica, i modelli (virtuosi) anti-crisi del Vibonese

Si continua a dare impulso alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) nel Vibonese, che in tal senso ha avviato la transizione ecologica, energetica nello specifico, ponendosi da paradigma per molte altre realtà calabresi e non solo. È in provincia di Vibo Valentia, infatti, la prima Comunità energetica rinnovabile della Calabria (seconda del Sud Italia): è la Cer “Critaro” di San Nicola da Crissa, inaugurata a gennaio. Ma che cos’è una Comunità energetica rinnovabile? Si tratta di uno strumento volto a mettere insieme pubblico e privato per la produzione di corrente elettrica da fonti rinnovabili; i componenti della Cer possono essere produttori e/o consumatori di energia e fruiscono della stessa a costi ridotti. L’adesione alle Cer è gratuita. Obiettivi delle Comunità energetiche sono, dunque, promuovere la transizione ecologica, abbattere i costi delle bollette elettriche e incentivare la socialità. Nel caso della “Critaro”, il Comune di San Nicola da Crissa è diventato produttore di energia green (mediante un impianto fotovoltaico installato sulle scuole), che viene fornita ai membri della Cer ad un prezzo vantaggioso. Le famiglie facenti parte della Cer sannicolese sono attualmente 32, ma il progetto si amplierà fino a coinvolgere l’intero paese.

