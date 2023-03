Cassazione conferma l'ergastolo a Sestito per omicidio Femia. Era evaso a gennaio

Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Massimiliano Sestito, l’uomo evaso dalla sua casa a Pero (Milano) a fine gennaio, proprio nell’imminenza dell’udienza in Cassazione, e rintracciato pochi giorni dopo alla stazione della Circumvesuviana di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. I giudici della prima sezione penale, che il 3 febbraio avevano rinviato a oggi la sentenza, hanno rigettato i ricorsi presentati dalle difese di Sestito e del suo coimputato Francesco Pizzata contro la condanna della Corte d’appello di Roma nell’ottobre 2021 nel processo ter per l’omicidio del boss Vincenzo Femia, avvenuto a Roma nel 2013. La sentenza accoglie la richiesta della procura generale della Cassazione di rigettare i ricorsi, confermando le condanne all’ergastolo per Sestito e a 24 anni e 8 mesi per Pizzata. Prima di questa condanna definitiva, Sestito ha già scontato una condanna a 30 anni per l’omicidio del carabiniere Renato Lio nel 1991.

© Riproduzione riservata