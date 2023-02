Agenzia Calabria per il lavoro e nodi irrisolti: incertezza sui Centri per l’impiego

L'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro resta un obiettivo da raggiungere nel breve termine per la Giunta. Si tratta di un progetto messo a punto dal dipartimento competente - che non comprende, al momento, i Centri per l’impiego -, trasferito al segretariato generale della Cittadella per farlo diventare un progetto di legge d’iniziativa dell’esecutivo e che punta a riformare la legge 5/2001, norma di riferimento per l’istituzione di Azienda Calabria Lavoro.

Ma se la svolta attesa ancora non c'è, molto dipende dall'assetto da assicurare alla nascitura struttura. Tra i nodi da sciogliere c'è proprio il coinvolgimento diretto dei Cpi con la loro “incorporazione” o meno nell'Agenzia. All'interno della Giunta, sull'argomento specifico, coesistono orientamenti divergenti. Tra i rischi paventati da chi è contrario al trasloco dei dipendenti dei Centri per l'impiego calabresi - circa 900 in totale, contando i nuovi arrivi una volta espletati tutti i concorsi in cantiere - nel nuovo contenitore alcuni sono riconducibili ad analoghe esperienze vissute in Calabria, con la creazione di grandi “carrozzoni” che talvolta si sono rivelati centri di spesa senza produrre nessun risultato concreto, mentre il percorso istituzionale, organizzativo ed amministrativo di gestione diretta da parte dei Cpi, successivo all'attuazione della legge "Delrio” ed avviato nel 2018, inizia a dare i primi frutti in termini di erogazione di servizi e di raggiungimento di risultati, come attesta da ultimo l'importante target del Programma Gol raggiunto grazie al lavoro dei Dpi con la governance dipartimentale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata