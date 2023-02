Terremoto in Turchia, Occhiuto: “Nessun rischio per la Calabria”

«Cordoglio per le vittime del catastrofico terremoto che ha colpito Turchia e Siria, e vicinanza a tutte le popolazioni coinvolte. La Protezione Civile della Calabria, guidata da Domenico Costarella - a seguito dell’allerta diramata dal Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile - per tutta la notte ha seguito la situazione in stretto contatto con le Prefetture e con le altre strutture territoriali, che ringrazio per l’attenzione dimostrata in tutta la fase emergenziale. Fortunatamente l’onda generata dal terremoto è stata di modesta entità e l’allarme è rientrato alle prime ore della giornata». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, con riferimento al rischio tsunami sulle coste calabresi. «Continueremo a monitorare la situazione, - aggiunge - ma al momento non si registra alcuna conseguenza per il territorio calabrese. In queste ore di angoscia il nostro pensiero va ai morti e ai feriti di questa immagine tragedia, e alle loro famiglie».

