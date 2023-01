Duplicazione di Medicina, Umg Catanzaro e Dulbecco i due punti imprescindibili

Un documento unitario da portare lunedì in Consiglio comunale per dire no alla duplicazione di Medicina, salvaguardare l’Ateneo catanzarese e accelerare sull’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco”. Catanzaro prova a giocare la carta della compattezza nella complessa partita del sistema universitario calabrese, dopo l’attivazione della facoltà di Medicina e chirurgia all’Unical, che tanto ha scosso il capoluogo di regione.

Al centro c’è in effetti il timore che un “doppione” indebolisca il sistema universitario in campo medico disperdendo energie e risorse, a fronte di una facoltà, quella dell’Università Magna Græcia, che da decenni ha un ruolo centrale in questo ambito formativo. Quello che manca, e che era atteso in verità già a fine 2022, è un elemento centrale per il suo rafforzamento: il protocollo d’intesa Regione-Università per la creazione dell’Azienda unica, che nascerà dall’incorporazione dell’Ao Pugliese-Ciaccio nella Aou Mater Domini, creando una realtà da 850 posti letto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata