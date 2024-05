Su Prime la miniserie “Bicycle Man”, thriller sentimentale made in Calabria

Una droga creata per incattivire i cani durante i combattimenti clandestini diventa un pericolo per gli esseri umani che, a causa della temibile sostanza, si trasformano in feroci assassini.

Gioca sulla casualità la trama della miniserie televisiva intitolata “Bicycle Man” diretta da Renato Pagliuso, regista, sceneggiatore e produttore calabrese - già noto per film come “Racconto calabrese”, ”Solitudine di un regista”, “L’attesa” - che ha da poco debuttato su Prime Video (e a breve sarà su Prime International).

Girata interamente in Calabria senza fondi pubblici, la serie si compone di sei puntate da circa mezz’ora ciascuna, durante le quali si intrecciano le vicende di Sam (l’attore romano Fernando Di Virgilio), vecchio meccanico di biciclette soprannominato appunto Bicycle Man, coinvolto in fatti inspiegabili dopo che un misterioso uomo si è nascosto nella sua bottega, e di altri personaggi che con lui interagiscono ignari di quanto sta accadendo.

Ambientato tra Rossano e la piana di Sibari per un totale di 54 location tra interni ed esterni, il thriller ha un cast quasi interamente calabrese in cui figurano, fra i protagonisti, Paolo Mauro (nel ruolo inedito del detective Frank Loria), Raffaella Reda, Emilia Brandi, Valentina Savane, e ancora Carmelo Giordano, Francesco Aiello, Romy Costantino, Eugenio Fortino e Gianbattista Picerno. Fanno eccezione solo Di Virgilio e l’attrice spagnola Merixtell Laso.

Composto di maestranze calabresi anche il cast dei tecnici, fra i quali vale la pena nominare il giovanissimo direttore della fotografia Jonathan Elia: “È un mio allievo – afferma il regista - che mi segue da quando aveva 16 anni e oggi che ne ha solo 21 ha già grande esperienza”.

Le musiche recano la firma del duo “The Villa Studios”, alias Susan Di Bona e Salvatore Sangiovanni, che compongono nel loro studio di registrazione di Praia a Mare; le scenografie sono di Angelo Bilotta e il montaggio di Toni Perri. Un cinema fatto da artisti indipendenti che merita attenzione proprio perché si alimenta di tanta passione e grande impegno.