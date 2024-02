Madame Luna di Daniel Espinosa Premiere a Iffr Rotterdam e in concorso al Goteborg Film Festival

Il nuovo film di Daniel Espinosa Madame Luna sarà presentato in anteprima mondiale all’IFFR – International Film Festival Rotterdam nella sezione Lime Light giorno 1 Febbraio, alla presenza del regista e del cast, e a seguire in concorso ufficiale al Göteborg Film Festival il 2 febbraio. Nel cast le giovanissime Meninet Abraha Teferi, Hilyam Weldemichael insieme a Claudia Potenza, Emanuele Vicorito, Luca Massaro.

Girato in Calabria ed in Sicilia, ispirato da fatti realmente accaduti, il film racconta l'incredibile storia di una giovane donna eritrea che dopo aver vissuto per anni in Libia diventando una spietata trafficante di uomini, è costretta a fuggire e intraprendere il viaggio della speranza per sbarcare come rifugiata in Italia dove, nel giro di poco tempo, saprà come farsi valere e pur di andare avanti collaborerà con la criminalità locale, ma nulla sarà più come prima.

Prodotto dalla svedese Momento Film con il sostegno dello Swedish Film Institute, con Rhea Films e Hercules Film Fund, è coprodotto per l’Italia da Dugong Films con il sostegno della Calabria Film Commission, della Sicilia Film Commission e del Fondo Coproduzioni Minoritarie del Mic.