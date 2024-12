Cosenza-Catanzaro, il derby proseguirà... a distanza: ecco il calendario dalla 25esima alla 28esima

Il cammino proseguirà domenica 16 febbraio con una trasferta (ore 15) contro la Juve Stabia , un match insidioso che richiederà massima concentrazione. Successivamente, domenica 23 febbraio, il Cosenza tornerà tra le mura amiche per affrontare il Palermo (0re 15), in una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla salvezza o a una posizione di prestigio. Il mese si concluderà domenica 2 marzo, con una difficile trasferta (ore 15) contro il Modena .

Il Cosenza deve risalire una classifica molto negativa già nelle prossime partite, ma guardando più avanti, dalla 25esima in poi, scenderà in campo sabato 8 febbraio alle ore 15 al San Vito-Marulla contro la Carrarese . Un’occasione importante per i rossoblù di ottenere punti cruciali davanti al proprio pubblico.

Il Catanzaro, nello stesso lasso di tempo, è atteso da impegni complessi, per la maggior parte contro squadre che lottano con il coltello tra i denti per non retrocedere. Sabato 8 febbraio, alle ore 15, i giallorossi saranno ospiti del Frosinone. Il ritorno al Ceravolo è fissato per venerdì 14 febbraio alle ore 20:30, quando il Catanzaro ospiterà il Cittadella. Domenica 23 febbraio (ore 15) sarà invece il turno di un’impegnativa trasferta contro lo Spezia, seguita dalla sfida casalinga di domenica 2 marzo (ore 15) contro la Reggiana.