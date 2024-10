La Vibonese fa la voce grossa e batte il Sant'Agata a domicilio con super Terranova: rossoblù primi

Secondo stop consecutivo per il Sant’Agata che al Fresina al termine di una gara gagliarda viene superato dalla Vibonese. Com’è accaduto a Licata, la prestazione dei biancoazzurri non è dispiaciuta ma di punti in classifica non ne sono arrivati. I ragazzi di Raciti, contro una squadra costruita per recitare un ruolo importante in questo campionato, hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, ma ciò non è bastato. Prima dell’inizio del match, grande accoglienza per i tanti ex Favo, Alagna, Squillace, Capone, il tecnico Facciolo e soprattutto il ds Ettore Meli al quale la tifoseria ha dedicato uno striscione: “Bentornato condor la Sant’Agata Calcistica ti rende omaggio”. Al 18' arriva la rete che rompe l’equilibrio. Punizione di Terranova che sfrutta il mal posizionamento di Tchokokam e lo beffa sul suo palo. Al 41' tra l'incredulità generale il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Vibonese a seguito di un leggero contatto tra Alagna e il portiere. Dal dischetto Terranova si fa ipnotizzare da Tchokokam che respinge il tiro. Al 65’ arriva il pari: la Vibonese perde palla in uscita, ne approfitta Nunziante che con un preciso tiro insacca nell’angolo basso. Al 79’ arriva la rete che decide la gara a metterla a segno ancora Terranova con una punizione dal limite che si insacca sul palo del portiere.