Aquile rosanero contro Rondinelle: inizia la serie B. Domenica big match per Catanzaro e Cosenza

Alle 20,30 con Brescia-Palermo inizia ufficialmente la stagione di serie B. Subito un big match, a giudicare dal piazzamento delle due squadre nella passata stagione (ottava e sesta forza dello scorso campionato e conseguente playoff per entrambe). Ma l'attenzione del popolo calabrese è rivolta a ciò che accadrà domenica sera, quando in campo scenderanno Catanzaro e Cosenza. Avvio più in salita non poteva esserci giallorossi e rossoblù che se la vedranno, rispettivamente, contro una retrocessa dalla serie A (Sassuolo) e contro l'ultima finalista dei playoff di serie B (Cremonese). Fischio d'inizio alle 20,30.

La prima giornata di serie B

Oggi - venerdì ore 20:30

Brescia-Palermo

Domani - sabato ore 20:30

Sudtirol-Modena

Salernitana-Cittadella

Pisa-Spezia

Bari-Juve Stabia

Domenica ore 20:30

Catanzaro-Sassuolo

Cesena-Carrarese

Reggiana-Mantova

Frosinone-Sampdoria

Cosenza-Cremonese