Crotone: manca solo l'ufficialità per Kolaj, l'esterno ex Pescara da domani in riva allo Jonio

Manca solamente l'ufficialità, che arriverà probabilmente domani, ma Aristidi Kolaj e' un nuovo calciatore rossoblù. L'esterno offensivo del Pescara sta arrivando in riva allo Jonio insieme al suo agente dopo l'incontro del direttore sportivo rossoblù Antonio Amodio con il ds Foggia. Il direttore rossoblu' è stato avvistato ieri sera a Pescara allo stadio "Adriatico" in occasione della partita di Coppa Italia col Pineto, persa dai Delfini per 2 a 0. Percorso inverso, invece, per il terzino sinistro Crialese che raggiungerà Baldini che lo ha fortemente voluto in Abruzzo.