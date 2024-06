Calcio medici, il Cosenza di Costabile raggiunge la finale: oggi contro il Palermo dell'ex rossoblù Tedesco

Un eurogol di Salvatore Spina ha regalato alla squadra del Cosenza la finale del 22esimo Campionato nazionale dei medici di calcio in corso di svolgimento a Valona, in Albania. In semifinale i silani hanno battuto per uno a zero il Taranto che finora aveva mantenuto inviolata la porta. La gara per l'assegnazione del titolo si disputerà oggi alle 17.30 nello stadio del Flamurtari contro Trinacria Palermo, allenata dall'ex centrocampista rosanero e del Cosenza Giacomo Tedesco. I rossoblù del presidente Antonio Caputo, allenati da Enrico Costabile, andranno a caccia del sesto titolo tricolore. Al termine della fase eliminatoria nella classifica unica i medici cosentini si sono classificati al terzo posto avendo perso all'esordio proprio contro Trinacria per 3 a 1, battuto Melito Porto Salvo per 5 a 1 e pareggiato, 1 a 1, contro i campioni in carica del Napoli. Nei quarti di finale, 1 a 1 con Melito dopo i supplementari e passaggio alla semifinale grazie al migliore piazzamento nella fase precedente rispetto ai medici di Melito. Contro Taranto ha deciso nel corso del primo tempo supplementare un tiro chirurgico di Sasa' Spina che ha fatto esplodere la panchina e i tifosi al seguito.