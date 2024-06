Euro 2024, Calabria "on fire" con gli allenatori Francesco Calzona e Domenico Tedesco: derby italiano alle 18

La Slovacchia sarà un’avversaria "aggressiva" e "offensiva", da non sottovalutare. Lo ha sottolineato il tecnico del Belgio Domenico Tedesco, alla vigilia della sfida a Euro2024. "I risultati delle qualificazioni non mentono - ha detto Tedesco - Hanno perso solo due partite, entrambe contro il Portogallo. Sono una squadra aggressiva, che non smette di pressare per 90 minuti". Il Belgio inizia il torneo continentale alle prese con diversi infortuni, ma Tedesco si è detto fiducioso. "De Bruyne? Sono sicuro che sia pronto. La stagione non è stata facile, per lui e per noi. È difficile giocare senza il tuo capitano. Dopo la finale di FA Cup gli sono stati concessi alcuni giorni liberi e quando è tornato abbiamo gradualmente aumentato il suo carico di lavoro. Ha reagito in modo fantastico, quindi non ho assolutamente dubbi", ha concluso l’allenatore del Belgio.

"Sappiamo di non essere affatto i favoriti. Sarei felicissimo di un pareggio. Spero che la squadra giochi al di sopra delle sue possibilità e ottenga il massimo in termini di risultato. Ciò che conta è non perdere". Così il tecnico della Slovacchia Francesco Calzona, in vista dell’esordio a Euro2024 contro il Belgio. "Il Belgio è bravo ad attaccare gli spazi e in contropiede, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare e i nostri punti di forza - ha aggiunto l’ex allenatore del Napoli - Loro hanno giocatori di altissimo livello. Non sono preoccupato tanto dalla loro velocità ma dalle loro qualità". In conferenza stampa è intervenuto anche il capitano Milan Skriniar, che ha evidenziato: "Ci siamo allenati duramente in vista della partita d’esordio. Non vediamo l’ora di scendere in campo e siamo pronti.

La carriera di Mimmo Tedesco

Tedesco ha vissuto fino all'adolescenza in Calabria. Poi si è trasferito insieme alla famiglia in Germania ad Aichwald nel Baden Wurtembberg. Si laurea in ingegneria gestionale e nel frattempo studia da allenatore già da quando da calciatore milita nella squadra della sua città. Parte la trafila da allenatore nelle giovanili dello Stoccarda e dell'Offenheim e poi successivamente arriva la prima chiamata in una prima squadra, l'Erzgebirge Aue nel campionato di Bundesliga 2. Siamo a marzo del 2017 e Tedesco con una serie positiva di risultati riesce a salvare la squadra dalla retrocessione. Nell'estate del 2017 arriva la chiamata in Bundesliga dello Schalke 04 e Tedesco arriva a portare la squadra al secondo posto in campionato. La stagione successiva esordisce in Champions League e porta lo Schalke agli ottavi di finale. Poi ecco i due anni trascorsi in Russia alla guida dello Spartak Mosca, compagine con la quale al secondo anno in panchina conquista il secondo posto in campionato. Nel 2021-22 torna in Germania a guidare il Lipsia: arriva quarto in campionato e vince la Coppa di Germania. La stagione successiva viene esonerato già a settembre. Dal febbraio 2023 è il ct del Belgio con la quale si è qualificato agli Europei.