Euro 2024, Calabria "on fire" con gli allenatori Francesco Calzona e Domenico Tedesco

Quello che inizierà ufficialmente stasera, con la partita inaugurale tra Germania e Scozia, sarà ricordato anche come l'Europeo in cui a recitare un ruolo da protagonista ci sono due allenatori calabresi: Domenico Tedesco e Francesco Calzona.

Il primo, nato a Rossano e cresciuto a Bocchigliero in provincia di Cosenza, il 12 settembre 1985, guiderà la nazionale del Belgio. Il secondo, nato a Cessaniti in provincia di Vibo Valentia, il 24 ottobre 1968, guiderà la nazionale della Slovacchia. E, guarda caso, il sorteggio di Euro 2024 ha voluto che i due si incontrassero nello stesso girone, quello E, di cui fanno parte anche Romania e Ucraina.

La carriera di Mimmo Tedesco

Tedesco ha vissuto fino all'adolescenza in Calabria. Poi si è trasferito insieme alla famiglia in Germania ad Aichwald nel Baden Wurtembberg. Si laurea in ingegneria gestionale e nel frattempo studia da allenatore già da quando da calciatore milita nella squadra della sua città. Parte la trafila da allenatore nelle giovanili dello Stoccarda e dell'Offenheim e poi successivamente arriva la prima chiamata in una prima squadra, l'Erzgebirge Aue nel campionato di Bundesliga 2. Siamo a marzo del 2017 e Tedesco con una serie positiva di risultati riesce a salvare la squadra dalla retrocessione. Nell'estate del 2017 arriva la chiamata in Bundesliga dello Schalke 04 e Tedesco arriva a portare la squadra al secondo posto in campionato. La stagione successiva esordisce in Champions League e porta lo Schalke agli ottavi di finale. Poi ecco i due anni trascorsi in Russia alla guida dello Spartak Mosca, compagine con la quale al secondo anno in panchina conquista il secondo posto in campionato. Nel 2021-22 torna in Germania a guidare il Lipsia: arriva quarto in campionato e vince la Coppa di Germania. La stagione successiva viene esonerato già a settembre. Dal febbraio 2023 è il ct del Belgio con la quale si è qualificato agli Europei.