Torneo delle Regioni, la Calabria vola in finale: grandissima impresa per i ragazzi di Scorrano

CALABRIA-EMILIA ROMAGNA 5-3 dcr

Marcatori: 8’ st Billetta (C), 11’ st Merighi (E).

Calabria: Mileto, Grosso (24’ st Scarcella), Marino (51’ st Mazzone), Billetta, Michelli, Calabrò (17’ st Picone), Costanzo, Furiato, Scaramuzzino, Tutino, Sarpa (44’ st Frasson). All.: Scorrano

Emilia Romagna: Venturelli, Castagnini, Orlandi, Longu (43’ st Fugallo), Sansonetti (9’ st Frimpong), Merighi (35’ st Prandini), Nait, Evaristi (9’ st Osmani), Catellani (31’ st Fiore), Baisi, Ceneri. All.: Lega.

Arbitro: Volpi di Genova.

Sequenza rigori: Billetta gol (C), Prandini traversa (E), Frasson gol (C), Osmani parato (E), Mazzone gol (C), Frimpong gol (E), Costanzo parato (C), Fugallo gol (E), Picone gol (C).

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: 20’ st Furiato per proteste (C). Ammoniti: Billetta (C), Tutino (C), Evaristi (E), Nait (E).

La Calabria Under 19 di Umberto Scorrano raggiunge la finale del Torneo delle Regioni. In Liguria, gli Juniores del tecnico soveratese domani pomeriggio alle 16.30 sfideranno il Piemonte. La qualificazione per la gara più importante è giunta con la vittoria per 5-3 dopo i calci di rigore contro l’Emilia Romagna. La formazione calabrese ha confermato di avere tutte le carte in regola per tornare a sollevare il trofeo 46 anni più tardi.