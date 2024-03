Tafferugli post Cosenza-Catanzaro: montano i dubbi sulla gestione dell’ordine pubblico IL NUOVO VIDEO

In attesa di avere una versione ufficiale dagli organi competenti su quanto accaduto domenica sera a Cosenza, un nuovo video sembra fare definitiva chiarezza. Nelle immagini riprese da un cittadino cosentino e poi diffuse sui social, si vede arrivare la carovana di autobus di tifosi catanzaresi. Il primo dato è che, da quanto si vede, non c’è personale della polizia in testa al corteo. Giunti alla rotatoria i primi mezzi rallentano, pochi secondi e si vedono arrivare oggetti scagliati dai portici del Marconi nei pressi di una catena di fast food. A quel punto alcuni catanzaresi scendono mentre continuano ad arrivare torce, fumogeni e petardi. A quel punto parte l’inseguimento. Non si vedono gli agenti della celere o baschi verdi. Dalle immagini l’unico presidio sull’area della rotatoria sembra essere solo un’auto dei vigili urbani. Gli interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico continuano ad aumentare.

Il vertice tra i questori