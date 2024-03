Il Catanzaro si ripete, il Cosenza crolla in casa. Come all'andata la decidono Iemmello e Biasci (che sbaglia un rigore)

Cosenza-Catanzaro 0-2

Marcatori: 32' pt Iemmello, 44' st Biasci.

Cosenza (4-4-2): (4-2-3-1) Micai 6,5; Gyamfi 6, Camporese 5, Venturi 5, Frabotta 5,5; Calò 6, Praszelik 6 (12’ st Zuccon 6); Marras 5,5 (36’ st Fontanarosa sv), Antonucci 6,5 (36’ st Florenzi sv) Mazzocchi 6,5; Tutino sv (10’ pt Forte 5). All. Caserta 5,5.

Catanzaro (4-4-2): (4-4-2) Fulignati 6,5; Situm 7, Scognamillo 7, Brighenti 7 (28’ st Miranda 6), Veroli 6,5; D’Andrea 6,5 (19’ st Brignola 6), Pompetti 6,5, Petriccione 6,5 (35’ st Verna sv), Vandeputte 6 (35’ st Sounas sv); Iemmello 7,5 (28’ st Biasci 6,5), Ambrosino 7. All. Vivarini 7

Arbitro: Fabbri di Ravenna 5

Note. Spettatori 18.125, incasso non comunicato. Espulsi 49’ pt Perna (collaboratore Cosenza) e 32’ st Venturi per doppia ammonizione. Ammoniti Petriccione, Mazzocchi, D’Orazio, Forte, Micai. Angoli 8-1. Rec. 7’; 6’.

Come all'andata. Il Catanzaro batte il Cosenza con un gol per tempo. E proprio come all'andata segnano Iemmello e Biasci. L'unica differenza è il rigore sbagliato, in pieno recupero, dallo stesso Biasci.