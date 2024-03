Cosenza-Catanzaro, il derby nel segno dell’X. Rossoblù in vantaggio 9-4

Oggi si giocherà il 28° derby di Calabria. La lunga serie di confronti tra le due formazioni cominciata nella vecchia Prima Divisione all’inizio degli anni Trenta vivrà un nuovo appassionante capitolo. Nelle sfide giocate in riva al Crati sono giunte 9 vittorie del Cosenza (una ai rigori) e 4 del Catanzaro. In 14 occasioni, invece, la partita è terminata in parità. Curiosamente, c’è già un incrocio giocato il 3 marzo. Nel 1946, il team bruzio ha strappato il successo con due gol di Capone, Lischi e Pompei (Martini e Codeluppi per le Aquile). In Serie B, il derby torna a distanza di 34 anni, 4 mesi e 21 giorni. 12.551 giorni più tardi si disputerà il 7 match cadetto tra le due compagini.

Serie B. Il palcoscenico “argentato” riaccoglie la supersfida oltre un trentennio più tardi. L’ultimo confronto in B fa riferimento allo 0-0 del 22 ottobre 1989. Prima di questa partita, se ne sono giocate altre 5 nello stesso torneo. Il Catanzaro ha raccolto altri 4 pareggi ma non ha mai espugnato il fortino cosentino. Il Cosenza ha centrato un unico acuto: 10 maggio 1964, 2-1 con reti di Meregalli e Campanini per i rossoblù e Bagnoli per i giallorossi. Il primo incrocio risale al 9 marzo 1947: 1-1; Pompei per i padroni di casa; Delfrati per gli ospiti. In B, poi, il derby è tornato soltanto l’1 ottobre 1961: 0-0. Il 7 aprile 1963, Vanini ha illuso il Catanzaro, ripreso da Fontana. La contesa, poi, è finita 0-0 per due volte sul finire degli anni Ottanta: 13 novembre 1988 e 22 ottobre 1989.

Vittorie Cosenza. Agli albori della sfida, i rossoblù hanno rifilato un secco 4-0 nel torneo di Prima Divisione con un tris di Olivini e l’assolo di Cattaneo (13 marzo 1932). Una doppietta di Geraci alla quale ha replicato parzialmente Codeluppi per il 2-1 conseguito invece il 19 dicembre 1948. Polacchi e Confalonieri hanno griffato la vittoria del 6 novembre 1949. Favorevoli ai Lupi anche i match del 19 febbraio 1951 (2-0 con Polacchi e Flumini) e il 6 gennaio 1952 (3-1: Amicarelli, Polacchi e Stradella per i rossoblù; Pallaoro per i giallorossi). Più recente, ma distante comunque quasi 39 anni, l’1-0 firmato Alberto Aita del 6 aprile 1985.

Vittorie Catanzaro. Due dei quattro successi del Catanzaro a Cosenza sono incastonati a cavallo tra le due Guerre Mondiali. Il 23 aprile 1933, i catanzaresi hanno portato via il bottino per la prima volta con Brossi, Pampaloni e Masseroni (i padroni di casa avevano ribaltato lo 0-1 con Masi e Perazzi). Si sono ripetuti il 15 marzo 1936 con lo stesso identico punteggio: 2-3 (Bradaschia e Caliummi per i Lupi; Barberio, Boni e Prandoni per le Aquile). L’ultima vittoria ottenuta in campionato è quella del 16 novembre 1986 per 3-1 con Tavola e la doppietta di Palanca dopo l’1-1 di Mirabelli.

Pareggi. La lunga sfilza di pareggi è stata rimpolpata soprattutto dalla fine degli anni Ottanta in poi. Gli ultimi 7 derby sono terminati in parità. Il risultato più frequente è stato 0-0. Si è verificato in sette circostanze: 12 ottobre 1958, 1 ottobre 1961, 13 novembre 1988, 22 ottobre 1989, 8 dicembre 2008, 28 settembre 2014, 8 aprile 2018. Sei volte la partita è finita 1-1: 9 marzo 1947 (Pompei e pari ospite di Delfrati), 8 marzo 1953 (Marini e replica dei cosentini con Furci), 22 febbraio 1959 (Rambone, pari casalingo di Ardit), 7 aprile 1963 (Vanini per il Catanzaro, Fontana per il Cosenza), 14 febbraio 2016 (Patti e replica di La Mantia per i padroni di casa) e 22 dicembre 2016 (rossoblù avanti con Statella e ripresi da Basrak). 2-2, infine, il 22 febbraio 1931 (padroni di casa per due volte avanti con Briano e Ferraris ma raggiunti dalla doppietta di Costa).

Coppa Italia Serie C. Ci sono poi tre precedenti di Coppa. Il Cosenza ha vinto ai rigori (27 ottobre 2010) dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari con le marcature di Puntoriere e Biancolino (penalty decisivo trasformato dal portiere De Luca). Catanzaro vittorioso il 19 novembre 1997 con una staffilata di Pietro De Sensi. 1-1, infine, il 16 gennaio 1985.