Cosenza-Catanzaro, follie per il biglietto del derby: “Arrivo da Fuscaldo, sono qua da mezzanotte. Ho dormito in auto”

C'è voglia di derby. Un desiderio talmente sconfinato che gli ultimi mille (e più) sono stati presi di mira da ogni parte della provincia. Tomas, giovane tifoso del Cosenza, ha dormito in auto per evitare brutte sorprese. «Arrivo da Fuscaldo, non potevo mancare». C'è anche chi ha qualche anno in più rispetto al supporter proveniente dal Tirreno: «Non siamo riuscito a prendere i biglietti online e quindi abbiamo dovuto ripiegare, è andata bene. Per il Cosenza questo e altro».