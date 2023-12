Serie B come Boxing day: oggi il Catanzaro gioca a Reggio Emilia all'ora di pranzo, Cosenza in casa con il Como

La serie B punta di nuovo a fare incetta di spettatori nel boxing day di oggi, che prevede la 19/a di campionato, ultima del girone d’andata. L’anno scorso il turno di Santo Stefano fece registrare il record di spettatori, con il top in Bari-Genoa (48.827).

Si giocheranno in contemporanea quasi tutte partite alle 15, con l’eccezione di un anticipo alle 12.30, Reggiana-Catanzaro, e dei posticipi alle 18 e alle 20.30 (Sampdoria-Bari), che chiuderà il 2023 del campionato cadetto. La ripresa è prevista per il 13 gennaio prossimo, con un girone di ritorno che per la prima volta non rispecchierà quello d’andata, essendo stato varato il calendario asimmetrico.

Il Parma capolista sarà ospite di un Brescia in crescita e il Venezia, sul campo della FeralpiSalò ultima in classifica, spera di rosicchiare qualche punto. L’ultima giornata disputata ha visto il record di gol di questa stagione, con 39 reti realizzate venerdì scorso, quando tutte le partite si sono giocate nello stesso giorno. Il Cosenza, invece, incrocerà il Como alle 15, tra le mura amiche.

In campo anche Ascoli-Cittadella, Lecco-Sudtirol, Spezia-Modena, Ternana-Pisa e Palermo-Cremonese.