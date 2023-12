Il Bocale fa la storia: in bacheca la Coppa Italia Dilettanti

Il Bocale conquista il primo trofeo stagionale battendo il Sambiase al termine della lotteria dei calci di rigore nella trentaduesima finale regionale della Coppa Italia Dilettanti disputata sul sintetico dello stadio “G.R. Macrì” di Locri. Il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi a margine della premiazione: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Locri e la società AC Locri 1909 per la fattiva collaborazione, una finale perfetta sotto tutti i punti di vista. Complimenti d’obbligo per il Bocale, che sono convinto rappresenterà la Calabria nel migliore dei modi anche nella fase nazionale. Ma i complimenti sono doverosi anche per il Sambiase che ha raggiunto con merito il traguardo della finale pur perdendo soltanto dopo i calci di rigore”.

La cronaca

Primo tempo scoppiettante con le due squadre che non si sono risparmiate affrontandosi da subito a viso aperto. Il Bocale sblocca il risultato con il gran gol di Arigò al nono minuto, la sua conclusione si infila all’angolo alto della porta difesa da Martino. Il Sambiase reagisce centrando il palo con Umbaca al ventinovesimo, ma quattro minuti più tardi è Crucitti a spingere in rete un tiro cross dello stesso numero dieci giallorosso riequilibrando le sorti dell’incontro. Al trentanovesimo la rete di Perri che dopo un batti e ribatti in area si trova tutto solo davanti a Marino e lo batte inesorabilmente. La gara si accende prima dell’intervallo, ma qualche secondo prima del riposo ci pensa Tossi, con una parabola velenosa, a far esplodere la gioia dei suoi. All’intervallo, dunque, è parità. Nella ripresa, così come nei tempi supplementari, la gara diventa maschia, ma non si registrano vere e proprie occasioni per trovare il nuovo vantaggio, da entrambe le parti. La sfida si trascina così ai calci di rigore dove Crucitti centra la traversa e Marino para il rigore di Trentinella, mentre vanno a segno i quattro calciatori del Bocale, l’ultimo decisivo quello messo a referto dal subentrato Nicolau. La Coppa Italia Dilettanti prende la via di Bocale, i reggini festeggiano davanti ai propri tifosi il primo trofeo tricolore della propria storia sportiva.

IL TABELLINO DELLA GARA BOCALE-SAMBIASE 6-4 dcr (pt 2-2, st 2-2, 2-2 dts)

BOCALE: Marino, Nemia, De Clò, Urruty, Barnofsky, Scoppetta, Tossi (18’ st Isabella), Arigò (10’ pts Nicolau), Alegria, Camilleri (12’ st Licciardello, 37’st Sapone), Picone (33’ st Billetta). All.: Sig. Saviano

SAMBIASE: Martino, Perri, Brugnano (45’ st Frasson V.), Monteiro (21’ st Trentinella), Colombatti, Strumbo, Scrugli (31’ st Cataldi), Manu, Djalo (16’ st Abayian), Crucitti, Umbaca. All. Sig. Morelli ARBITRO: Sig.ra Margherita Pittella (Sez. Crotone)