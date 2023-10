La Reggina batte il Lamezia e si rilancia in classifica

La Reggina batte il Lamezia e, con tre punti in arrivo per la vittoria a tavolino contro il Città di Sant’Agata, si rilancia in classifica (è virtualmente quarta). Nel recupero della terza giornata gli amaranto superano nettamente i corregionali e lo fanno con una grande reazione d’orgoglio, dopo la pessima prestazione che aveva causato la sconfitta casalinga sul campo con i siciliani.

Nel mercoledì del Granillo tanti errori da parte degli ospiti che hanno pagato la minore solidità difensiva al cospetto degli avversari. Gli uomini di Trocini hanno saputo attendere nella prima parte della gara, dove il Lamezia ha provato a far valere tutto il suo potenziale offensivo. Non sono mancate inizialmente le occasioni per la squadra di Marra, ma i padroni di casa hanno resistito e alla lunga sono venuti fuori con qualità.

La dimostrazione è stata il gol dell’1-0 nata da una bellissima combinazione tra Provazza e Barillà che ha liberato al tiro Zucco. Bellissimo il destro del classe 2004, cresciuto al centro sportivo Sant’Agata. Da quel momento in avanti è iniziata un’altra partita in cui la Reggina non ha sbagliato nulla e il Lamezia ha attaccato senza creare pericoli alla porta di Martinez.

Nella ripresa gli amaranto hanno giocato con grande accortezza e non appena possibile sono usciti dal guscio per piazzare il gol del 2-0. Lo ha realizzato Parodi recuperando una palla vagante scaturita da una delle tante ripartenze pericolose orchestrate dalla Reggina.

Se il primo gol aveva spostato gli equilibri della partita, il secondo l’ha praticamente chiusa. Nonostante gli ingressi di Terranova e Saraniti, il Lamezia Terme non è mai riuscito ad entrare in area con pericolosità. Merito della squadra amaranto, in grado di dimostrare una solidità quasi inattesa dopo le difficoltà che erano state messe in mostra solo qualche giorno prima

Zucco ha poi fissato il punteggio sul 3-0 finale finalizzando l’ennesima ripartenza, nata da una palla recuperata sulla trequarti avversaria dopo un disimpegno rivedibile della difesa lametina.

IL TABELLINO

Marcatori: 35' Zucco, 18' st Parodi, 31' st Zucco

LFA REGGIO CALABRIA (4-3-3) Martinez 6,5 ; Parodi 7 (22' Aquino s.v. ) , Kremenovic 6,5 , Ingegneri 6,5, Martiner 7 ; Zucco 7,5 , Salandria 6,5 (14 'st Mungo 6,5 ) , Barillà 6,5; Provazza 7 (41' st Bright s.v. ), Altamura 6,5 (41' st Coppola s.v.) , Bianco 6,5 (23' st Ricci s.v.). a disposizione: Velcea, Marras, Perri, Dervishi. Allenatore: Trocini 6,5

LAMEZIA TERME - (4-3-1-2): De Luca 6 ; Garofalo 5 , Marchetti 5,5, Pinna 5.5, Di Martino 5,5 Serra 5, Chironi 5,5 (14' st Rizzo 5), Palermo 5,5 ; Kosovan 5 (7' st Saraniti 5.,5 ); Bonanno 5,5 (22' Mengoli s.v.), Diaz 5 (7' st Terranova 5,5). a disposizione: Palmieri, Mirabelli, Carbonaro, Lo Cocco, Dragà. Allenatore: Marra 5,5

Arbitro: Caruso di Viterbo 6

Ammoniti: Salandria , Kosovan, Serra, Mungo,, Pinna

Corner: 3-4

Note: Spettatori 4008, di cui 3045 abbonati.