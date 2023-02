La tragedia dei migranti a Cutro, la testimonianza: "E' il risultato di questa politica scellerata"

Il tragico racconto del dottore Orlando Amodeo, per anni è stato dirigente della Polizia e si è occupato dei migranti sia a Crotone che a Reggio Calabria. Adesso è volontario della Croce Rossa italiana e stamattina era tra i soccorritori dell'immane tragedia di Steccato di Cutro dove un barcone con migranti si è spezzato in due: si teme che le vittime possano essere oltre 100. "E' quello che vogliamo, questa non è una tragedia. E' normale che accada, è il risultato di questa politica scellerata. Sono partiti in 180-200, sinora ne hanno salvati 57".

