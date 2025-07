Tra mare cristallino e secoli di storia: coste e borghi della Calabria a Camper su Rai1

Il viaggio più allegro dell’estate continua con Camper, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 12 su Rai 1, con la conduzione di Peppone Calabrese. Riaprono le porte di Casa Caradonna, questa volta affacciata sulle coste calabresi di Soverato, in provincia di Catanzaro, per poi spostarsi a Ginosa, nel cuore della provincia di Taranto.

Questa settimana Lorenzo Branchetti accompagnerà il pubblico in un itinerario che attraversa l’Italia intera: dal mare cristallino di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, fino al borgo antico di Badolato, nella provincia di Catanzaro, passando per le atmosfere fiabesche di Orta San Giulio, in provincia di Novara, e i castelli della Valle d’Aosta, tra Etroubles e Bard, in provincia di Aosta. Con Elisa Silvestrin si andrà tra le onde di Tropea e Praia a Mare, nella provincia di Cosenza, e poi lungo le spiagge campane di Palinuro e Acciaroli, nella provincia di Salerno. Non mancheranno incursioni sulla costa adriatica, da Francavilla al Mare in provincia di Chieti fino a nuovi scenari abruzzesi. Con Marco Di Buono si andrà nel cuore delle feste popolari italiane, a partire dalla Sagra dell’Ortolano a Balanzano, in provincia di Perugia, per poi fare tappa tra gli aromi di melanzane e pizzica da capogiro a Castri di Lecce. Marco Scorza visiterà lo storico mercatino di Rimini, per parlare poi del sandalo caprese e del mandolino napoletano. Cristina Rinaldi sarà prima a Castiglioncello, sulla costa livornese, e poi sul Lago di Garda, mentre Gloria Aura Bortolini esplorerà il Giardino Acqua degli Dei, a Capo Vaticano. Annalisa Baldi racconterà la Festa medievale a Randazzo, in provincia di Catania, per poi spostarsi a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, e infine a Crecchio, in provincia di Chieti. Daria Luppino condurrà il pubblico alla scoperta di San Michele Arcangelo, nel cuore della provincia di Foggia, mentre Antonella Ferrari sperimenterà una giornata di kitesurf e bike accessibili sulle sponde di Riva del Garda, in provincia di Trento. Insieme ad Angela Achilli si andrà ad Agerola al concerto di Arisa. Nello studio di «Camper» questa settimana Roy Paci e le sonorità disco di Johnson Righeira.