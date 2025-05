Temptation Island stavolta sarà in Calabria, il reality trasloca a Guardavalle

Temptation Island sta per tornare, per la gioia dei tanti fan del programma, e questa volta lo fa scegliendo una location da sogno. Sarà la spettacolare costa ionica catanzarese, con le sue acque cristalline e i suoi paesaggi mozzafiato, ad accogliere la nuova stagione di «Temptation Island», uno dei reality più amati di Mediaset. La location scelta è Guardavalle, nel cuore della Calabria, dove il resort “Calalandrusa”, un vero e proprio angolo di paradiso incastonato in cinque ettari di verde, sarà il romantico set di flirt bollenti, passioni irrefrenabili e colpi di scena. Un paradiso terrestre pronto ad ospitare i protagonisti di un gioco d’amore e tentazione che avvince ogni estate milioni di telespettatori.

Un’estate all’insegna della passione per la costa ionica calabrese con l’arrivo di un reality che vince grazie una formula ormai collaudata che non smette di appassionare. Coppie innamorate o in crisi decidono di mettere alla prova il loro legame, separandosi per qualche settimana, circondate da tentatori e tentatrici dal fisico scolpito e dallo sguardo seducente, che sfoderano tutto il loro fascino per fare cadere in tentazioni i fidanzati e le fidanzate. Per molti è difficile resistere: un gioco ammiccante e provocatorio che spesso si trasforma in passione fugace, fra tormenti e lacrime a favore di telecamera di chi assiste in diretta al tradimento dell’amato o dell’amata.

Alla guida dell’esperimento sentimentale ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, pronto a raccogliere lacrime, sfoghi e dichiarazioni al tramonto, con gli ormai celebri «falò di confronto», divenuti un vero e proprio cult televisivo. Le riprese dureranno circa due mesi e la messa in onda è attesa per la fine di giugno, con la versione classica del programma a fare da apripista, seguita da Temptation Island Vip a chiusura dell’estate. Per Guardavalle e tutta la costa ionica calabrese è un’occasione d’oro: un palcoscenico nazionale che accende i riflettori su una terra di rara bellezza, ancora poco battuta, ma pronta a conquistare occhi, cuori e copertine.