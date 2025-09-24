Coppa Calabria di dama, trionfano Amaretti e Martino nell’edizione 2025

Domenica scorsa San Pietro in Guarano, piccolo borgo ai piedi della Sila, in provincia di Cosenza, ha ospitato la terza e ultima tappa della settima edizione della Coppa Calabria, competizione itinerante di dama italiana. L'atteso evento sulle 64 caselle si è svolto presso il circolo pensionati del comune, a cui vanno i ringraziamenti del comitato organizzatore per la cordialità e ospitalità riservata a tutti i partecipanti. Dopo sette edizioni sull'albo d'oro compaiono due volti nuovi: uno è quello del navigato Candidato Maestro reggino Giuseppe Amaretti, che si aggiudica meritatamente per distacco il primo posto nel primo gruppo chiudendo imbattuto la competizione. Il damista dello Stretto nell'ultima tappa riesce a scavalcare il maestro cosentino Francesco Senatore, che incappa in una giornata negativa e alla fine scivola al terzo posto scavalcato anche dal crotonese Domenico Bozza abile a soffiargli il secondo gradino del podio. Nel Secondo Gruppo forse fresche alla riscossa con il giovanissimo Giovanni Martino (il secondo volto nuovo dell'albo d'oro) che compie una autentica impresa rimontando in una sola domenica ben quattro punti al primo della classe, il bovese Franco Borrello, al quale è risultato fatale il ko rimediato nello scontro diretto, un passo falso che lo ha destabilizzato consentendo il sorpasso del giovanissimo Giovanni. Chiude il podio il paolano Graziano Gravina, che ha un po' deluso le aspettative della vigilia. Una volta terminate le ostilità ludiche, intervallate dalla tradizionale pausa pranzo presso il bar Settimio di San Pietro, sono seguite le immancabili premiazioni di tutti i partecipanti. Durante le quali, il comitato organizzatore ha tenuto a sottolineare il contributo a titolo personale alla manifestazione del presidente federale Carlo Bordini, originario di Reggio Calabria. Dulcis in fundo, premio speciale all'inossidabile Michele Lanzino, omaggiato con una coppa rappresentativa quale giocatore che vanta più presenze nella Coppa Calabria.