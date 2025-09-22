La Calabria del volley alza la rete: parte la stagione 2025-26

Con l’avvio della stagione 2025/26 prende ufficialmente il via l’attività agonistica regionale della Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Calabria. I campionati di Serie C e D, maschili e femminili, si confermano il cuore pulsante del movimento, coinvolgendo numerose società del territorio in un percorso sportivo che valorizza tradizione, impegno e crescita dei giovani talenti. Dal prossimo 11 ottobre, le squadre scenderanno in campo animate dalla passione per la pallavolo e dalla volontà di rappresentare al meglio le proprie comunità, dando vita a una stagione che si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici e sportivi. Di seguito, ecco tutte le squadre ai nastri di partenza dei vari campionati. Sul portale Fipavonline sarà possibile visionare i calendari provvisori a partire dal 19 settembre.

Serie C Maschile

Date: inizio regular season 11-12 ottobre 2025

Pause: 25/26 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – 4/5 aprile 2026

Squadre:

Volo Virtus Lamezia, Us Acli Virtus M. Mancuso , Innova Volley, Pallavolo Milani, Corigliano Volley, Polisportiva Montalto, Volley San Francesco Paola, Olimpia Pallavolo 1978, Luck Volley RC, Asd 5fFrondi, Sportspecialist , Callipo sport