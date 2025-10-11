Arci Calabria, Rosario Bessi eletto presidente del Comitato Regionale. Ecco i componenti degli organismi eletti

Si è svolto oggi a Lamezia Terme il congresso regionale di Arci Calabria, che ha eletto Rosario Bessi presidente del Comitato Regionale. L’assemblea, partecipata e coesa, ha affidato al nuovo consiglio direttivo il compito di guidare una fase di rinnovamento e rilancio associativo.
A presiedere l’Assemblea il Presidente del Comitato Arci di Cosenza Silvio Cilento, da Vice Presidente uscente, che ha scandito brillantemente e con il consueto garbo i tempi dell’intera mattinata.
Quasi 40 deleghe hanno garantito una rappresentanza ampia dei territori, confermando l’attenzione di Arci Calabria alle realtà locali e alla costruzione condivisa di una programmazione sociale, culturale e di cittadinanza attiva.
Tra le presenze istituzionali, il consigliere regionale Enzo Bruno ha portato i suoi saluti, mentre Ernesto Alecci ha inviato un messaggio di incoraggiamento, auspicando una forte collaborazione tra istituzioni e associazionismo.
Il presidente uscente, Giuseppe Apostoli, ha tracciato un bilancio degli otto anni di lavoro, ringraziando volontari, partner e circoli per i risultati conseguiti. Il presidente Bressi ha annunciato l’impegno a rafforzare la coesione territoriale, ampliare la partecipazione dei cittadini e proporre al primo Consiglio Direttivo utile l’avvio di una proposta di Legge Regionale sul Terzo Settore.
Arci Calabria esce dal congresso pronta ad aprire una nuova stagione di cooperazione tra territori, istituzioni e mondo associativo, con l’obiettivo di generare valore, inclusione e partecipazione per tutta la comunità.
Arci Calabria conferma il proprio impegno attivo sulle vicende politiche nazionali e internazionali, rivendicando la sua storia di difesa dei diritti umani e di promozione della pace, con particolare attenzione alla tutela dei civili e alla fine delle violenze nella Striscia di Gaza.
Ecco l'elenco degli organismi eletti:
Consiglio Direttivo:
Alfieri Vittorio
Apostoliti Giuseppe
Bressi Rosario (Pres)
Buffone Rosaria Alessia
Cannistrà Benedetta
Cilento Silvio
Costanzo Diana
Noce Adolfo
Pesacane Paolo
Monteleone Antonio
Sestito Filippo
Tordo Giusi
Valentino Giuseppe
Collegio dei Garanti:
Granato Federica
Donato Antonio
Parentela Rita. (Pres.)
SUPPLENTI
Perricelli Luca
Principe Paola
Collegio dei Sindaci Revisori:
Dolce Francesco Paolo (Pres)
Panduri Salvatore
Spezzano Francesco
SUPPLENTI
Oliveti Pia Giusi
Raimondo Antonio
