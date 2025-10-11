Arci Calabria, Rosario Bessi eletto presidente del Comitato Regionale. Ecco i componenti degli organismi eletti

Si è svolto oggi a Lamezia Terme il congresso regionale di Arci Calabria, che ha eletto Rosario Bessi presidente del Comitato Regionale. L’assemblea, partecipata e coesa, ha affidato al nuovo consiglio direttivo il compito di guidare una fase di rinnovamento e rilancio associativo.

A presiedere l’Assemblea il Presidente del Comitato Arci di Cosenza Silvio Cilento, da Vice Presidente uscente, che ha scandito brillantemente e con il consueto garbo i tempi dell’intera mattinata.

Quasi 40 deleghe hanno garantito una rappresentanza ampia dei territori, confermando l’attenzione di Arci Calabria alle realtà locali e alla costruzione condivisa di una programmazione sociale, culturale e di cittadinanza attiva.

Tra le presenze istituzionali, il consigliere regionale Enzo Bruno ha portato i suoi saluti, mentre Ernesto Alecci ha inviato un messaggio di incoraggiamento, auspicando una forte collaborazione tra istituzioni e associazionismo.

Il presidente uscente, Giuseppe Apostoli, ha tracciato un bilancio degli otto anni di lavoro, ringraziando volontari, partner e circoli per i risultati conseguiti. Il presidente Bressi ha annunciato l’impegno a rafforzare la coesione territoriale, ampliare la partecipazione dei cittadini e proporre al primo Consiglio Direttivo utile l’avvio di una proposta di Legge Regionale sul Terzo Settore.