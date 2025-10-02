Graduatorie concorso scuola, la Confial porta il caso Calabria al Ministero: «Punteggi assegnati in modo illegittimo»

La Confial di Crotone, insieme alla Confial nazionale, sarà oggi pomeriggio alle ore 15 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, convocata su richiesta della Confial nazionale.
All’attenzione del Ministero porteremo la questione della graduatoria pubblicata l’11 luglio 2025 sul sito dell’USR Calabria, relativa al bando di concorso n. 3059/2024, nella quale sarebbero stati attribuiti punteggi aggiuntivi non conformi alla normativa.
"Chiederemo - si legge in una nota - che venga inviata immediatamente una nota chiarificatrice all’Usr Calabria per evitare che i docenti siano costretti a ricorrere al Tar a proprie spese.
Ricordiamo che l’Allegato B – punto B.4.1 del D.M. 205/2023 stabilisce chiaramente che il punteggio aggiuntivo spetta esclusivamente a chi ha superato il concorso per lo specifico posto di appartenenza: la secondaria di primo grado non equivale alla secondaria di secondo grado.
Ci aspettiamo che il Ministero si faccia garante del principio di legalità, correttezza e trasparenza nel sistema di reclutamento scolastico".
