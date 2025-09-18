Occhiuto: "Corrado Alvaro nelle linee guida del ministero tra gli autori del ’900 da studiare nelle scuole italiane"

"Nei giorni scorsi ho avuto un’interlocuzione con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per proporre l’inserimento di Corrado Alvaro tra gli autori del ’900 da studiare nelle scuole italiane. Posso annunciare che proprio oggi il ministro mi ha dato la notizia che lo scrittore sanluchese verrà inserito nelle linee guida che il ministero fornisce alle scuole superiori con i nomi degli autori da studiare. Un grande protagonista della letteratura italiana e figura di pregio della cultura calabrese diventerà, dunque, a pieno titolo patrimonio del sistema didattico nazionale. Per questo voglio ringraziare sentitamente il ministro Valditara che al governo ha sempre dimostrato grande sensibilità nei confronti delle nostre comunità. Il processo con cui da anni è stato indebitamente ignorato il pensiero di alcuni grandi autori meridionali, come Corrado Alvaro, ha privato l’Italia e le nuove generazioni di studenti, di una formazione completa, che non ha penalizzato esclusivamente il capitale umano della scuola del Sud, ma quello di tutta la Nazione. Come Verga e Pirandello, Alvaro, espressione di una Calabria complessa e complicata, quella di San Luca, ma ricca di valori autentici e di una bellezza profonda, rappresenta un pezzo fondante della nostra storia".