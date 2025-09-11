Da ottobre lo psicologo in tutte le istituzioni scolastiche: al via la fase operativa del progetto della Regione Calabria unico in Italia

“È motivo di orgoglio e profonda soddisfazione che il progetto dello psicologo scolastico sia entrato nella sua fase operativa. È in corso, infatti, a livello regionale, la procedura di contrattualizzazione degli psicologi, che da ottobre garantiranno il loro servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della Calabria, per un totale di 285 istituti su tutto il territorio regionale”. Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, che, nel ruolo di vicepresidente, aveva ideato il progetto con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e con l’Ordine degli Psicologi, e che oggi, inserita nel tavolo socio-sanitario, ne segue l’iter unitamente agli assessori Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo.

"In questa fase – spiega l’On. Princi - è in corso il lavoro propedeutico per l’avvio del progetto nell’anno scolastico che sta per iniziare. Sto coordinando direttamente, infatti, riunioni di carattere organizzativo con i vertici delle ASP, con l’Ufficio scolastico regionale, con i dipartimenti Istruzione e Welfare della Regione Calabria e con l’Ordine degli Psicologi calabrese. Il servizio di supporto psicologico nelle scuole calabresi, quindi, partirà dal mese di ottobre. Contemporaneamente, saranno promossi incontri su base provinciale per illustrare al mondo della scuola le modalità di attuazione del progetto”.