Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Scuola, rebus Dsga in Calabria: hanno vinto il concorso ma non ci sono posti per l’assunzione

Scuola, rebus Dsga in Calabria: hanno vinto il concorso ma non ci sono posti per l’assunzione

In due anni hanno trovato una sistemazione solo in 19 su 34. Codispoti (Uil Scuola Calabria): «A questa ingiustizia si aggiunge un’altra beffa perché verranno riassegnati al ruolo di assistenti amministrativi»

C’è un problema per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) della Calabria. Quelli che un tempo erano i segretari. Una figura diventata sempre più fondamentale per ogni istituto, al fianco del dirigente scolastico. La Uil Scuola Calabria punta il dito contro l’Ufficio scolastico regionale, denunciando il mancato accantonamento dei posti per i vincitori dell’ultimo concorso, che perciò sarebbero stati penalizzati. Ma la sigla sindacale, coordinata dal segretario Andrea Codispoti, non molla: «Difenderemo i loro diritti».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province