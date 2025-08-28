Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Aree interne, la Chiesa della Calabria insorge contro l’“eutanasia” di Stato

Aree interne, la Chiesa della Calabria insorge contro l’“eutanasia” di Stato

Il Piano strategico nazionale prevede “l’accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”. La Comunità ecclesiale scrive a Governo e Parlamento: «Serve uno sguardo diverso in questi luoghi»

L’Istat ci ricorda che l’Italia è un Paese che gira spesso a due velocità, con divari che marcano differenze territoriali e sociali. Non è semplice vivere nell’“altra Italia”, quella che si sviluppa a Sud di Eboli e corre verso il Mediterraneo. Una terra che sembra un altro luogo, un altro Paese, un altro sistema, dove i servizi essenziali cessano di essere un diritto. Qui gli ospedali sono sempre affollati e non è mai facile entrarci perché con i medici mancano anche i posti letto. Per non parlare dei trasporti con i pochi treni rimasti, e quasi sempre in ritardo (altro che Alta Velocità), strade e autostrade con cantieri montati e smontati in ogni luogo, scuole a rischio scomparsa perché non nascono più bambini e uffici pubblici sempre più in affanno perché la gente che va in pensione non può essere sostituita.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province