Asili nido, nuovi posti in Calabria: finanziamenti pronti per 7 Comuni

Sono Aieta, Aiello Calabro, Olivadi, Zagarise, Squillace, San Mauro Marchesato e Africo. Avranno a disposizione 4,5 milioni di euro per accogliere 210 bambini da 0 a 2 anni

Foto asilo nido con bimbi

Nuovi asili nido da Bagnara a Cetraro. Autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e del merito altri interventi per realizzare più posti negli asili nido. Gli interventi nazionali sono 164 per un investimento complessivo di 103,8 milioni di euro, destinati alla costruzione di nuovi asili o alla riconversione di edifici pubblici adibiti ad altro servizio. Una vera boccata d’ossigeno per le famiglie che hanno un figlio con meno di tre anni, soprattutto dove l’offerta di servizi resta inadeguata.
